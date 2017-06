“Golem” di LRNZ diventerà un film d’animazione

Dalla sua pagina Facebook, Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, riporta che durante i festeggiamenti per i 30 anni della casa di produzione cinematografica Lucky Red è stato annunciato dal suo fondatore, Andrea Occhipinti, il film d’animazione tratto da Golem, la graphic novel scritta e disegnata da LRNZ e pubblicata nel 2015 da Bao Publishing.

LRNZ, che oltre ad essere fumettista e illustratore ha anche già avuto esperienza nel campo dell’animazione (si ricorda ad esempio The dark side of the sun ,distribuito nelle sale nel 2014), sarà anche il regista dell’adattamento, alla cui sceneggiatura ci sarà invece Mauro Uzzeo.

L’annuncio rientra nell’ambito di una strategia ad ampio raggio da parte di Lucky Red, che punta nei prossimi anni a incrementare il numero di pellicole direttamente prodotte dallo Studio, da affiancare a quelle solamente distribuite.