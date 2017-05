Una Giornata da Sistemista, il nuovo libro di Cryx

Comunicato Stampa



Finalmente disponibile su Amazon “Un giorno da sistemista” di Cryx!



Presentazione / Sinossi

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla giornata tipo di un professionista dell’informatica e che non avete mai osato chiedere nel primo reality comics della storia!

L’amico che ne sa di informatica, quello che lo fa di mestiere, il sistemista. Ce l’abbiamo tutti, magari è persino un parente. Ma chi e’ davvero? Com’è diventato quello che è? Ha sempre sognato di fare quello che fa o gli è capitato? Il nuovo fumetto di Cryx risponde a queste domande facendo l’occhiolino a Fantozzi, con un’ingenua freschezza curiosamente mixata al sarcasmo pungente e disilluso. Un libro che si divora di corsa e che si ricorderà a lungo.

Note sull’autore:

Cryx venne alla luce nel lontano 1969 e, nonostante la passione per il disegno e i fumetti fosse evidente sin dalla più tenera eta, scelse di seguire studi tecnici. Gli anni della scuola erano i mitici anni 80: gli anni del commodore e dello spectrum; gli albori della informatica di massa. A quel tempo, decidere di fare il fumettista per lavoro, ti rendeva automaticamente uno svitato, fancazzista e pure un po’ drogato. Quindi decise di fare, ahimè, l’informatico. Nonostante aver mancato questo bivio fondamentale della sua vita, Cryx continuò a disegnare per passione finché, nel 2004, aprì il suo blog – www.cryx.it – e iniziò a collaborare con varie riviste e siti web, in modo saltuario, discontinuo, quasi casuale. Cazzeggiando fino al 2012 quando, per pura coincidenza, fu chiamato a collaborare con Tom’s Hardware Italia – www.tomshw.it – rivista web di tecnologia conosciuta e apprezzata nel mondo.

Da quella collaborazione è’ nato questo libro che raccoglie, in un’opera unica, le 28 puntate settimanali di cui si componeva in origine il web comic ”Un giorno da sistemista”

Ha pubblicato come autore il libro “L’evoluzione della specie“, edito da Periscopio Edizioni; illustratore del libro “Io speriamo che me la surfo” di Sabatelli Editore; ha collaborato con varie riviste e siti web.

TITOLO: Un giorno da sistemista

Autore: cryx (Cristiano Corsani)

Editore: Amazon KDP

Prima edizione: Aprile 2017

Formato: 6″×9″ e Kindle

Pagine: 65 pp. colori

Prezzo di copertina: € 8,99

Versione Kindle: € 3,99

Cod.ISBN: 9781520813264