The Gifted: Garret Dillahunt nel cast in ruolo chiave

L’attore Garret Dillahunt è entrato nel cast del serial The Gifted in un ruolo ricorrente considerato chiave per lo show sui mutanti Marvel targato Fox.

Dillahunt interpreterà la parte di Roderick Campbell, un ricercatore mutante che lavora per il Sentinel Service. Descritto come un uomo professionale, ma anche intenso e intimidatorio, Campbell ha una missione moralmente dubbia che sarà rivelata nel corso della serie.

Lo show è incentrato su una coppia di genitori (Stephen Moyer, Amy Acker) le cui vite ordinarie vengono sconvolte dalla scoperta che i loro figli possiedono pooteri mutanti. Forzati alla fuga da una organizzazine governativa, la famiglia entrerà in un network clandestino di mutanti e dovranno lottare per sopravvivere.