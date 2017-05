Già disponibile Our Little Sister di Akimi Yoshida

Comunicato Stampa

Il suo annuncio a Lucca Comics & Games 2016 era stato salutato da una calorosa esultanza del pubblico presente in sala, e ora il primo volume è finalmente pronto per il suo debutto in in Italia: stiamo parlando di OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA, manga scritto e disegnato dalla maestra Akimi Yoshida. Una storia agrodolce, profonda e toccante, in cui le difficoltà e i drammi, grandi e piccoli, che costellano la vita di ognuno di noi, vengono superati grazie all’affetto e alla solidità dei rapporti umani e familiari. Questa serie, il cui primo volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 12 Aprile 2017, ha ispirato il film LITTLE SISTER (titolo italiano) del regista giapponese Hirokazu Koreeda, nominato alla Palma d’Oro al Festival di Cannes 2015.

Alle tre sorelle Koda, un giorno, arriva la notizia della morte del padre. La loro reazione, all’inizio, è pressoché apatica: in fondo lui le aveva lasciate per crearsi un’altra famiglia, e non lo vedevano da quindici anni. Al funerale, però, “riscoprono” un uomo buono e amato da tutti, e nel loro cuore si riaccende l’affetto. Ma la sorpresa maggiore per loro sarà l’incontro con la sorellastra Suzu, mite quindicenne costretta a farsi carico, nonostante la giovane età, delle responsabilità rifiutate da una matrigna debole e imbelle. Profondamente colpita, Sachi, la maggiore delle tre sorelle, la invita trasferirsi con loro…

Akimi Yoshida è una mangaka giapponese, nata a Tokyo il 12 Agosto 1956. Conosciuta principalmente per la serie BANANA FISH, si è aggiudicata due volte lo Shohakukan Manga Award, nella categoria shojo, con KISSHO TENNYO, nel 1984, e YASHA, nel 2002. Nel 2007 ha ricevuto un Excellence Award, categoria manga, proprio per la serie OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA.