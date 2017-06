Gal Gadot e Henry Cavill hanno ricevuto lo stesso salario per i film di debutto

The Hollywood Reporter, citando fonti vicine alle negoziazioni avute dai due attori per i film di Wonder Woman e Man of Steel, indica che sia Gal Gadot che Henry Cavill avrebbero ricevuto lo stesso salario per i loro rispettivi film di esordio nei ruoli dei due supereroi DC Comics.

La cifra che l’attrice israeliana avrebbe ricevuto per la pellicola, sarebbe uguale se non leggermente pià alta rispetto a quella del collega. Nelle scorse ore, una storia pubblicata dalla rivista Elle, che riportava informazioni prive di importanti dettagli, aveva creato confusione su internet, generando proteste su un presunto “gap salariale” tra la Gadot e Cavill, affermando che quest’ultimo aveva ricevuto un pagamento di 14 milioni di dollari per il film diretto da Zack Snyder. Questa storia è stata descritta in seguito come “ridicola” dalla stessa fonte citata da THR in quanto non veniva sottolineato che la cifra si riferiva ai bonus sugli incassi e non al salario effettivo.

Uno stipendio di sei cifre è una tariffa standard per i franchise hollywoodiani, che solo in seguito viene alzato per i sequel grazie alle ri-negoziazioni dei contratti anche a dispetto delle opzioni presenti negli accordi.

La Warner Bros. ha declinato qualsiasi commento inerente la vicenda.