Il futuro di Ben Affleck come Batman è in forse?

The Hollywood Reporter informa, riportando alcune fonti vicine alla Warner Bros, che la major starebbe lavorando a un piano per fare uscire l’attore Ben Affleck dal ruolo di Batman in maniera dolce, senza scossoni, affrontando il cambiamento in qualche forma in uno dei prossimi film DC Comics.

Il sito aggiunge che è al momento ancora presto per capire quando questo potrebbe accadere, ma ogni cosa farebbe scommettere contro l’attore, che ha già lasciato la regia del progetto, successivamente affidata a Matt Reeves, mentre lo script che aveva scrito con Chris Terrio e Geoff Johns è stato completamente riscritto.

Oltre a questo, il problema sarebbe l’età di Affleck, che compirà 45 anni in agosto, e che se il prossimo film sull’uomo pipistrello dovesse diventare una trilogia, lo vedrebbe arrivare ai 50 alla conclusione di questa. La notizia non è stata al momento commentata o confermata dalla Warner o da Affleck, che sarà comunque presente a San Diego per la promozione di Justice League.