FUMO di CHINA n.264/265

in edicola e fumetteria, da venerdì 28 luglio 2017

Buona estate a fumetti

(copertina inedita di Umberto Sacchelli, con decine di personaggi a fumetti ritratti in riva al mare)

Editoriale

40 anni e 300 “Fumo di China” dopo

(numero speciale con una doppia ricorrenza… in corso d’opera, che festeggiamo con 16 pagine in più!)

News dal mondo

(da Italia, Francia, Stati Uniti e Giappone le notizie più importanti, più la top 5 dei migliori tweet)

DOSSIER 40 anni FdC – Un disegno vale mille parole

(due pagine per festeggiare 300 numeri in 40 anni, con le migliori 40 copertine e 20 statistiche)

DOSSIER 40 anni FdC – (Pro)Fumo di China

(altro incontro con un autore che ha debuttato nei fumetti su FdC: uno dei 4 fondatori Andrea Plazzi)

DOSSIER Da anonimi a divi

(Marcello Toninelli riassume la storia dell’evoluzione degli autori di fumetto nel mercato italiano)

SPECIALE Paputsi – Scarpe, camminate, visioni del mondo

(intervista agli autori della striscia comico-sociale al debutto su FdC: il direttore di Scarp de’Tenis Stefano Lampertico, lo sceneggiatore Davide Barzi, i disegnatori Luca Usai e Gianfranco Florio)

Una vita colorata (e colma di zampe)

(intervista esclusiva a Paola Camoriano, da il Giornalino alle collane Star Comics e i graphic novel)

INSERTO Carlos Trillo – Il Signore delle Storie

(intervista inedita a Carlos Trillo, scomparso nel 2011, sui suoi tanti fumetti italiani e argentini)

Il Super ritorno di Goku

(il nuovo Dragon Ball di Toyotaro, supervisionato da Akira Toriyama, convince ancora)

Un fumetto è per sempre

(l’incredibile intreccio fra realtà e fantasia nei 50 anni dell’emozionante parabola di Rocky Joe)

Zagoriani a… raccolta

(il punto sulle attività del SCLS Magazine in un articolo realizzato ad hoc da Daniele Bevilacqua)

40 anni (e non sentirli)

(intervista a Nico Colonna, direttore da sempre di Smemoranda, su un successo unico al mondo)

Il pennello è servito

(celebrando come dovuto l’arte di Giuseppe Festino e Oscar Chichoni in un volume su Urania)

A pranzo con Salgari

(l’avventura del principe italiano dei narratori, in un curioso libro di ricette tratte dalle sue opere)

Animazione a 360 gradi

(cronaca esclusiva dal Festival Internazionale dei Film d’Animazione di Annecy: i film e gli incontri)

E ancora…

7 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum del fumetto proposto nelle edicole, fumetterie e librerie italiane.

Le rubriche pungenti: Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (per non perdere di vista uscite sfiziose), Il Rinoceronte in carica (la rubrica di Daniele Daccò, direttore editoriale del portale giornalistico Orgoglio Nerd), approfondimenti puntuali (questa volta sul libro Buffalo Bill. L’uomo, la leggenda, il West dedicato al vero “re delle fake news”, il film animato Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone in home video, la splendida mostra “Comics! Mangas! Graphic Novels!” a Bonn e il volume Pinocchio & Pinocchio di Vinicio Berti), Strumenti (sulla sempre più numerosa saggistica dedicata a fumetto, illustrazione e cinema d’animazione)… e le strisce di Renzo & Lucia, con testi & disegni di Marcello!

Tutto questo e altro ancora – a soli 5 euro in edicola e in fumetteria su Fumo di China n.264/265

Spillato, in formato 24 x 33 cm, con 48 pagine tutte a colori!

