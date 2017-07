Fumo di China n.264/265 in anteprima a Riminicomix 2017

Comunicato Stampa

Anche quest’anno, in occasione del XXXIII Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games di Rimini che contiene la XXI mostra mercato Riminicomix, oltre ai laboratori mattutini “Fumetti on the Beach” (al Bagno 26, sul Lungomare Tintori 30) e agli incontri pomeridiani con gli autori (alla Palazzina Roma, in piazzale Fellini 3) il fumetto sarà protagonista con due albi inediti e in anteprima il doppio numero estivo del mensile “Fumo di China” n.264/265.

I due albi inediti targati Cartoon Club (una tradizione avviata nel 2001 da una storia speciale del Rat-Man di Leo Ortolani) quest’anno vedranno un gustoso crossover bonelliano fra Martin Mystère e i Bonelli Kids, che faranno il loro esordio su carta con una storia inedita di 12 pagine a colori in un’avventura scritta da Alfredo Castelli e disegnata da Luca Bertelè (con ospiti speciali diversi altri ben noti personaggi del fumetto mondiale!), e la prima avventura italiana di Josif, il gorilla cosmonauta creato da Fabiano Ambu e Davide Barzi in un albo speciale da collezione con i disegni di Alberto Locatelli (che indaga il curioso nesso fra gli spregiudicati esperimenti del programma spaziale sovietico e la lunga pausa del regista Federico Fellini alla fine degli anni Cinquanta: una storia d’ambientazione romagnola e dal gusto inevitabilmente amarcord!).

Il doppio numero estivo di “Fumo di China” n.264/265 – che festeggia il 300° fascicolo di sempre, nel pieno dei festeggiamenti per i 40 anni di vita editoriale, con una dose extralarge di interviste, approfondimenti, recensioni e curiosità sul settore, in particolare un inserto con un lunga chiacchierata finora inedita con lo storico autore del fumetto argentino Carlos Trillo, scomparso nel 2011 – sarà disponibile in anteprima rispetto alla regolare distribuzione nelle migliori edicole e fumetterie d’Italia che avverrà a fine mese.

Inoltre saranno disponibili nuovi quaderni della preziosa linea Kabinett (realizzati da Agenzia NFC con grafica di qualità, interno in pregiata carta uso mano avorio 100 g/mq) dedicati a Leo Ortolani, Vanessa Cardinali, Davide Frisoni in arte Fibra Art, Marco Bolognesi, Michele Targonato, Massimo Modula, Gianluca Costantini.

A questo si aggiungono due cartoline di Vanessa Cardinali e Fibra Art contenute in un folder ufficiale da collezione realizzato da Poste Italiane a supporto degli annulli previsti per le date del 17 e 20-23 luglio, stampate nella quantità di mille esemplari, più un ulteriore set di tre cartoline firmate da Vanessa Cardinali, Fibra Art, Fabiano Ambu.

Ulteriori ospiti speciali, l’albo “Solo per il tuo occhio” della serie The Cannibal Family creata da Stefano Fantelli e Rossano Piccioni che sarà dato in omaggio ai partecipanti all’incontro con gli autori e il debutto cartaceo per Edizioni Inkiostro di Hangar 66 di Max Bertolini, il primo “social comic” in cui autore e lettori partecipano alla creazione di un mondo.

Al centro dello storico Parco Fellini, di fronte al celebre Grand Hotel nel cuore della zona di Marina centro, nei giorni dal 20 al 23 luglio si terrà la XXI mostra mercato Riminicomix (come di consueto aperta dalle ore 17 alle ore 24), tuttora la più grande a ingresso gratuito in Italia. Concerti dal vivo, anteprime editoriali, collezionismo, antiquariato, incontri con gli autori, albi a fumetti inediti, performance, spettacoli come la XIII Cosplay Convention con migliaia di partecipanti da tutto il mondo…

