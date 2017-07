“Fumo di China” n.263 è in edicola e fumetteria

FUMO di CHINA n.263 in edicola e fumetteria, da martedì 27 giugno 2017

Maicol&Mirco… Dio, colori e altri Scarabocchi

(copertina inedita di Maicol&Mirco, tra segni e disegni per grandi e piccini)

Editoriale

Matrimoni, convivenze e convenienze

(unioni a fumetti, tra il Patto del Loto d’Oro di Oblomov-Tunué e la “proposta” di Batman a Catwoman)

News dal mondo

(da Italia, Francia, Stati Uniti e Giappone le notizie più importanti, più la Piazzetta Magnus a Bologna!)

Uno Scarabocchio… rotondo

(intervista di Stefano Gorla a Maicol “che un po’ è anche Mirco”: fumetti, editoria, Dio, bambini e…)

DOSSIER Della leggerezza perduta

(una riflessione di Marcello Toninelli sull’evoluzione dello storytelling nei fumetti creati in Italia)

DOSSIER 40 anni FdC – Fumetti… animati

(nuovo incontro con una personalità esterna al fumetto ma che lo ama: stavolta tocca a Maurizio Nichetti)

DOSSIER 40 anni FdC – Mondi lontani, carta bianca e Dragonero

(altro incontro con un autore che ha debuttato nei fumetti su FdC: è il momento di Luca Enoch)

Supereroi di… tutt’altro genere!

(un’inconsueta top 10 dei più riusciti “genderswap” nei fumetti di supereroi, soprattutto degli ultimi anni)

Comics for… Presidents

(breve rassegna-promemoria dei vari capi di stato USA succedutisi nelle pagine dei comics)

Guerresca e schizofrenica

(recensione ragionata e anticonformista – rispetto agli strepiti generali – sul film di Wonder Woman)

Saldamente ancorati al fumetto

(intervista ad Andrea G. Ciccarelli sulle tante iniziative saldaPress, fino alle novità AfterShock)

E ancora…

7 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum del fumetto proposto nelle edicole, fumetterie e librerie italiane.

Le rubriche pungenti: Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (per non perdere di vista uscite sfiziose), Letture d’Oltralpe (sulle uscite francesi, fra cui vi segnaliamo il meglio secondo noi), Il Rinoceronte in carica (la rubrica di Daniele Daccò, direttore editoriale del portale giornalistico Orgoglio Nerd), approfondimenti puntuali (questa volta sull’uscita della serie tv animata Shin Jeeg in home video, il sospirato debutto italiano di Gasoline Alley e la “visione laterale” della rivista Hamelin), Strumenti (sulla sempre più numerosa saggistica dedicata a fumetto, illustrazione e cinema d’animazione)… per non perdere di vista nessun aspetto del brulicante mondo della Nona Arte in Italia!

Tutto questo e altro ancora – a soli 4 euro in edicola e in fumetteria su Fumo di China n.263

Spillato, in formato 24 x 33 cm, con 32 pagine tutte a colori!

Ora anche acquistabile via PayPal dal sito http://www.fumodichina.com