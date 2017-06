Frantumi: intervista a Giovanni Masi e Rita Petruccioli

A poche settimane dall’uscita di Frantumi, libro a fumetti scritto da Giovanni Masi e disegnato da Rita Petruccioli, abbiamo intervistato gli autori alla Libreria Giufà di Roma, in occasione della prima presentazione ufficiale del volume, moderata da Mauro Uzzeo.

Un libro profondo, capace di affiancare al tema della perdita e dell’accettazione del dolore una trama avventurosa in cui si esprimono al meglio il segno dinamico e gli attenti studi cromatici della fumettista e illustratrice romana, qui al suo esordio in una storia a fumetti lunga, dopo una solida carriera nell’illustrazione.

La storia, nata autonomamente dalla penna di Giovanni Masi – autore tra l’altro dell’ultimo Dylan Dog Color Fest #21, intitolato Lo scuotibare – si è però arricchita e modificata nel confronto fra i due autori, diventando a tutti gli effetti un lavoro a quattro mani.

Si sono sviluppati così personaggi chiave all’interno del racconto. Su tutti emerge infatti Laila, donna dal carattere forte e un vissuto profondo, che accompagna il protagonista Mattia nel suo viaggio in un mondo in frantumi, popolato da uomini e donne letteralmente in pezzi, segnati anche nel corpo dal complesso rapporto con le proprie personali mancanze.