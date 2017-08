Francesco Biagini immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata è Francesco Biagini con la sua illustrazione “Giunto infine di fronte alla luce, dolorosamente rimpianse il buio”. Buona visione.

Giunto infine di fronte alla luce, dolorosamente rimpianse il buio

Francesco Biagini. Perugino dal 1979, dopo aver frequentato la Scuola Perugina dei Fumetti nel periodo 1998/2002 ed essersi laureato in Lingue e Letterature Straniere, inizia a realizzare illustrazioni e copertine per cd di gruppi rock/metal (Endless Pain, Dogs’n’Bones, Wicked Machine) e storie brevi a fumetti per il sito Abelard Studio.

Nel 2007 disegna, su testi di Cristiano Fighera, il primo volume di “Terra Inferno” per l’editore francese Soleil e nel frattempo vince per tre volte il concorso nazionale “Lanciano nel Fumetto” (2008: 1° classificato, 2005-2007: 3° classificato). Una sua partecipazione al concorso online “Zuda Comics” viene notata dagli editor della casa editrice californiana Boom! Studios che lo chiamano a disegnare due miniserie tra il 2009 e il 2010: “Dead Run“, scritta da Andrew Cosby e Michael Alan Nelson, e “Dingo”, con sempre Nelson ai testi. L’editore romano Dreaming Images gli commissiona nel 2010 un’illustrazione per il portfolio “Star Wars – The Saga continues” al fianco di artisti internazionali come Gabriele Dell’Otto, Giuseppe Camuncoli e Lucio Parrillo, tra gli altri.

Lo stesso anno realizza la copertina del volume “Grant Morrison All Star” (Double Shot), primo saggio critico al mondo sulla carriera dello sceneggiatore scozzese, scritto da Antonio Solinas, Nicola Peruzzi e Giovanni Agozzino. Nel 2011 la Boom! Studios gli permette di dedicarsi al personaggio di Elric di Melniboné, scegliendolo come disegnatore regolare per la serie “Elric – The Balance Lost” scritta da Chris Roberson e basata sui romanzi dello scrittore inglese Michael Moorcock, per cui realizza anche il design e le variant covers. In seguito disegna la miniserie “Higher Earth“, scritta da Sam Humphries e pubblicata sempre da Boom!, oltre a collaborare con Andrea Cavaletto ad una short story per “Splatter” ed il nuovo progetto “Paranoid Boyd” (2015).

Nell’ambito videoludico, ha collaborato con la società romana Pervactive come illustratore e concept designer per i videogiochi online “Deus ex Inferis“, “Zombie Redux“, “Football Stars Online” e “Evil Metal Online“. Al momento sta lavorando con Graphic India per il motion-comic “18 Days“, ideato da Grant Morrison, e sta ultimando la miniserie “Coming of Rage” (Liquid Comics) scritta da Wes Craven e Steve Niles.

I suoi portfolio online sono:

http://francesco-biagini.deviantart.com/

http://biaginifrancesco.blogspot.com/