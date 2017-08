Francesca Ciregia immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata è Francesca Ciregia con la sua illustrazione “Luce”. Buona visione.

“E’ passato più di un anno da quando Michele mi ha chiesto di rappresentare cosa fosse per me lo Spazio Bianco. Non è stato facile e non perché non lo avessi bene chiaro in testa: ogni volta che buttavo giù un’idea poi passavo ad una successiva, freneticamente. Perché per me lo Spazio Bianco è la tensione, sempre diversa, malinconica e potente, verso qualcosa di inafferrabile, qualcosa che ci fa tendere in avanti ma che ci sospinge lontano indietro, in un ciclo di conquista e perdita denso di significato. E’ il momento delle fronde degli alberi che si muovono piano al vento, il cielo terso fra le case, il fugace accenno di desiderio nell’amante, il sorriso che si apre d’improvviso, il sogno che svanisce al risveglio fra la dolcezza amara di una nostalgia che non può essere compresa, il brillare solitario di qualcosa a cui volgiamo per caso lo sguardo durante la notte. Lo Spazio Bianco è quella sospesa luce a cui tendiamo sempre: non importa se sia afferrabile o meno, se sia visibile o meno e che cosa significhi per ognuno di noi, l’importante è che ci sia e che sia solo nostra.” – Francesca Ciregia.