La 20th Century Fox ha annunciato ufficialmente le date di uscita per New Mutants (13 aprile 2018), Deadpool 2 (1 giugno 2018) e per il nuovo capitolo cinematografico degli X-Men, dal titolo X-Men: Dark Phoenix (2 novembre 2018).

La pellicola sui New Mutants vedrà alla regia Josh Boone, quella sul folle mercenario David Leitch e il nuovo capitolo sui mutanti di Xavier Simon Kinberg.