Fox Animation porta sullo schermo graphic novel Witch Boy

The Hollywood Reporter informa che Fox Animation ha acquisito preventivamente i diritti cinematografici di Witch Boy, graphic novel di prossima uscita realizzato da Molly Knox Ostertag,

Witch Boy è incentrato sul tredicenne Aster, la cui famiglia cresce le ragazze come streghe e i ragazzi come mutaforma, e chiunque voglia attraversare questi confini viene esiliato. Il ragazzo però è affascinato dalla stregoneria e quando un pericolo misterioso minaccia gli altri ragazzi, Aster sa che può aiutare ma come stregone. Con l’aiuto di un amico anch’egli non conformato alle regole, dovrà trovare il coraggio di trovare la sua famiglia rimanendo fedele a se stesso.

Il graphic novel sarà pubblicato in ottobre da Schoastic Press. Il progetto sarà supervisionato per Fox Animation da Darlene Caamaño.