Due foreste, il secondo volume di Trees di Warren Ellis

Venerdì 30 giugno è finalmente uscito il volume 2 di TREES, la serie di Warren Ellis e Jason Howard già opzionata da NBCUniversal che l’adatterà per il piccolo schermo.

Il titolo del secondo story arc pubblicato da saldaPress s’intitola DUE FORESTE (pagg. 128, euro) e prosegue il racconto concentrandosi sulla biologa Jo Creasy, l’unica superstite del disastro avvenuto alle isole Svalbard, nella parte più settentrionale della Norvegia. Un disastro innescato dall’accensione, cioè dall’improvvisa combustione, dell’albero alieno che dieci anni prima si era piantato nel ghiaccio. Ora Creasy viene convocata da un funzionario del Governo per intraprendere una nuova missione: deve andare nelle Isole Orcadi, in Scozia, per assicurarsi che l’albero che sorge lì non abbia dato origine a un’inflorescenza di piccoli fiori neri, probabili responsabili della devastazione delle Svalbard. Se dovesse accadere altrove, ad esempio a Manhattan, sarebbe un disastro di proporzioni gigantesche. Ed è proprio a Manhattan e a New York che si svolge in parallelo l’altra story lineraccontata in DUE FORESTE. Una vicenda che ha per protagonista il nuovo Sindaco Eletto, alle prese con compromessi troppo pesanti da gestire, il desiderio di vendicare ciò che è avvenuto quando l’albero è atterrato in città e ambizioni smisurate. Il pericolo è in agguato, da ogni punto di vista.

TREES continua a stupire col suo straordinario intreccio di fantascienza, introspezione e avventura, iniziando a svelare alcuni indizi sul mistero che circonda la presenza dei giganteschi alberi alieni.

DUE FORESTE è disponibile dal 30 giugno in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.

