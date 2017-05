Variety riporta che i registi Robert Zemeckis e Matthew Vaughn sarebbero i candidati principali della Warner Bros. per dirigere l’adattamento cinematografico sul velocista scarlatto, che vedrà protagonista l’attore Ezra Miller.

Nonostante fonti interne abbiano rivelato alla rivista di spettacolo che altri candidati sarebbero in lizza, i nomi dei due registi sono al momento in cima alla lista dei favoriti da parte della major. La Warner Bros. non ha voluto commentare la notizia.