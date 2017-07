TVLine riporta di avere avuto conferma che l’attore Tom Felton, che nella terza stagione di The Flash ha interpretato il ruolo di Julian, non tornerà come personaggio regolare nella nuova stagione sul velocista scarlatto.

Secondo il sito, Felton, che non era presente alla San Diego Comic-Con, non comparirà nè come guest star nè in altre vesti, anche se le cose in futuro potrebbero cambiare.