La fine di Rat-Man per Massimo Bonfatti

Massimo Bonfatti, classe 1960. Nel 1986 inizia la sua carriera in Francia, per poi lavorare in Italia due anni più tardi collaborando con Silver su Lupo Alberto e Cattivik.

Fra il 2001 e il 2007 ha realizzato per Sergio Bonelli Editore la serie in 3 volumi Leo Pulp, su testi di Claudio Nizzi, una sorta di parodia del genere narrativo dell’hard-boiled americano.

Per il numero 48 di Rat-Man ha scritto e disegnato la storia Contratto col Ratto, mentre nel 2015 ha lavorato a quattro mani con Casty per realizzare la storia Disney Topolino in: Tutto questo accadrà ieri.

Ecco ben due disegni-omaggio a Rat-Man, realizzati originariamente per RatZine e gentilmente concessi per essere ripubblicati in quest’occasione.