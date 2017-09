La fine di Rat-Man: fletto i muscoli e sono nel vuoto

Fletto i muscoli e sono nel vuoto!

La catchphrase più nota di Rat-Man, presente anche in tutte le brevi introduzioni agli albi firmate da Andrea Plazzi, indica una delle caratteristiche più essenziali del personaggio: la caparbietà.

Con tutti i suoi difetti e i suoi limiti umani, Rat-Man è sempre stato a pieno titolo un supereroe, perché non si è mai tirato indietro e ha sempre onorato il significato del proprio costume e del proprio ruolo. E quel certo egoismo che talvolta vien fuori è figlio più dell’ingenuità fanciullesca del personaggio che di un malanimo consapevole.

Rat-Man è finito, viva Rat-Man

La serie che da più di vent’anni Leo Ortolani e Panini Comics portavano puntualmente in edicola e fumetteria ogni due mesi sta per terminare la sua corsa, coerentemente con l’idea di testata a fumetti che ha sempre espresso il fumettista di Parma: una storia deve avere una sua conclusione, una meta per la parabola che ha disegnato, e deve fermarsi prima che finiscano le idee e si trascini campando di rendita.

Rat-Man non esce di scena: ci sarà sempre la possibilità da parte di Ortolani di ripescarlo per volumi speciali (e lo si vedrà già il prossimo novembre con la storia realizzata per le stazioni spaziali italiana e europea), ma la sua storia vera e propria è giunta al termine.

Considerata l’importanza che il personaggio e la serie ha assunto nel corso degli anni per il fumetto comico (e non solo) italiano, Lo Spazio Bianco ha deciso di dedicare uno speciale al Ratto.

Accanto ad alcuni articoli di redattori del sito, dedicati alla comicità orchestrata da Leo Ortolani, al confronto di alcune storie della serie con altrettante celebri saghe supereroistiche e all’analisi della lunga storia conclusiva in 10 parti, ci saranno contributi di persone esterne al sito ma vicine a Rat-Man: un pezzo sulla componente religiosa della serie a cura di Don Tommaso Danovaro, uno di Andrea Plazzi tratto dal volume che a fine mese pubblicherà la saga finale in un’unica soluzione e uno di Maurizio Clausi incentrato sulla sua esperienza diretta quale webmaster del sito ufficiale dedicato al Ratto.

Ospiteremo poi un’intervista esclusiva a Leo Ortolani in persona, a suo fratello Larry (che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con il colore in Rat-Man), a Michele Ampollini e Marcello Cavalli, autori della rubrica I miei ragguardevoli sabati sera ospitata sul bimestrale e sceneggiatori del cartone animato tratto dal fumetto e a Luca Valtorta, giornalista di Repubblica esperto di fumetto che ha sempre seguito da vicino Leo Ortolani e Rat-Man.

Non mancherà anche un nuovo Essential 11 dedicato alle storie migliori di Rat-Man, una versione riveduta e aggiornata di quello che pubblicammo sulle nostre pagine anni fa, questa volta a cura di Sergio Algozzino.

Per finire verranno presentati molti disegni-omaggio, realizzati da diversi artisti del fumetto comico italiano, che hanno accettato di dedicare un’illustrazione relativa a Rat-Man per questo speciale, e un originale omaggio in musica.

Ringraziamo qui Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua e Silvia Ziche, i quali avrebbero realizzato volentieri un omaggio per l’occasione ma che non hanno potuto partecipare all’iniziativa a causa di impegni personali e scadenze.

Un percorso essenziale che vuole celebrare Rat-Man e il suo autore, provando a testimoniarne l’importanza.