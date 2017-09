Film sul Joker: La Warner punta su Leonardo DiCaprio

The Hollywood Reporter aggiunge nuovi dettagli al lungometraggio sul villain, facente parte della nuova linea della Warner Bros che punta a raccontare nuove storie su personaggi iconici dell’Universo DC Comics con l’ausilio di volti noti al grande pubblico.

Il sito rivela che i piani della major sarebbero quelli di utilizzare il coinvolgimento del regista Martin Scorsese, che parteciperà al progetto nelle vesti di produttore, per cercare di portare l’attore Leonardo DiCaprio a rivestire l’eventuale ruolo di protagonista nella pellicola.

THR aggiunge che, al momento, nessuna offerta è stata fatta all’attore, e le stesse fonti indicano che l’accordo con Scorsese per averlo come produttore non è stato ancora concluso, e quindi le probabilità di avere il protagonista di The Departed sarebbero scarse. Ma il tentativo sarebbe un segnale che la major vuole coinvolgere seri filmmakers per realizzare film seri.

Altre fonti sostengono che i piani della Warner non sarebbero piaciuti molto a Jared Leto, il quale sarebbe rimasto molto dispiaciuto quando è venuto a sapere della nozione di Joker differenti sul grande schermo, e di avere riferito ai suoi agenti della CAA la cosa, un fattore su cui starebbe spingendo la rivale WME per corteggiare l’attore e così rappresentarlo.

Lo stesso sito, citando altre fonti, continua a sostenere che il nuovo film di Batman diretto da Matt Reeves farebbe parte del nuovo brand, e che non vedrebbe Ben Affleck nel ruolo di protagonista, aggiungendo che i dirigenti della Warner sarebbero preoccupati della confusione che la cosa potrebbe generare nel pubblico rispetto a due linee narrative separate.