Esce per Weird Book Morning Star Vol. 1 di Rosi e Millet

Comunicato Stampa

Weird Book presenta il primo volume di Morning Star, scritto e ideato da Massimo Rosi, con i disegni e i colori di Paskal Millet. Il fumetto è uscito negli Stati Uniti per Caliber Comics.

Il Morning Star è un’agenzia finanziata dal Vaticano per la caccia e ricerca di creature e fenomeni paranormali che hanno intenti malevoli. L’organizzazione fu fondata secoli fa da un gruppo di Templari che, negli anni, hanno iniziato a prendere tra i loro ranghi anche creature magiche per combattere il male che sempre minaccia il mondo. Nel distaccamento principale degli Stati Uniti vi sono Aaron Teller, il leader del gruppo, un uomo che ha una reliquia sacra del paganesimo irlandese conficcata nel cuore; Big Jaws, un grosso uomo posseduto da un demonio slavo in cerca di redenzione; Max Laguard, un telepate alcolista di origini francesi e la bella Olga Kandewsky, una persona che può parlare e viaggiare nel mondo dei morti… I veri problemi si manifestano quando Trevor Reed, un paziente nel manicomio di New Orleans, comincia a soffrire di terribili incubi e, a causa di essi riporta in qualche modo il demonio Legione sulla terra.

Diverse le novità in arrivo della nuova avventura editoriale italiana che unisce il marchio Weird Book e la “factory” Leviathan Labs sotto un’unica etichetta creativa, tra le quali Sail Into Death, Wrath of God, Graveland e Mindbender.

La collana Weird Comics è curata da Luigi Boccia e Massimo Perissinotto.

I titoli Weird Book sono distribuiti da PAN distribuzioni.

Il fumetto è acquistabile sul sito http://www.weirdmovies.it/book informato cartaceo al prezzo di 6,50 €.

Titolo: MORNING STAR #1 Autore: M. Rosi, P. Millet Editore: 73mm Collana: Comics Genere: Fumetti Pagine: 32 Prezzo: € 6,50 Formato: 17 x 26 cm Caratteristiche: spillato Colore: Colore ISBN: 978-88-99507-35-0 Data di uscita: agosto 2017

