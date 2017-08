Esce La città più fredda che ha ispirato Atomica Bionda

Comunicato stampa

All’esordio nelle sale cinematografiche di Atomica Bionda, diretto da David Leitch, con protagonista la bellissima Charlize Theron, Magic Press Edizioni pubblica e presenta in anteprima nazionale “La città più fredda”, il graphic novel scritto da Antony Johnston e illustrato da Sam Hart.

Mentre il comunismo è al collasso e il muro di Berlino si sta sgretolando, una spia sotto copertura dell’MI6, il servizio segreto inglese, viene uccisa durante uno scambio di informazioni top secret dall’inestimabile valore: una lista con i nomi di tutte le spie in attività a Berlino. Ma nessun elenco viene ritrovato sul suo cadavere. L’MI6 manda l’agente veterana Lorraine Broughton a recuperare la lista. Si ritroverà in una polveriera alimentata da malcontento sociale, azioni controspionaggio, defezioni interrotte sul nascere e omicidi inconfessabili…

La città più fredda è un thriller dello scrittore Antony Johnston (Wasteland, Daredevil) e del disegnatore Sam Hart (Judge Dredd) che rivitalizza il classico genere spionistico, innestandosi su un clima di parossismo paranoico durante le fasi conclusive della Guerra Fredda. Dello stesso scrittore disponibile anche il prequel a fumetti, intitolato L’inverno più freddo, illustrato da Steven Perkins.

Tra il graphic novel La città più fredda e il suo adattamento cinematografico ci sono molte sfaccettature divergenti, e avere una visione completa è certamente il modo più oggettivo per capire il pensiero del regista, e l’idea del progetto iniziale di Antony Johnston. Lo stesso regista afferma: “Il graphic novel è servito come ispirazione ed è stato un ottimo trampolino di lancio. Volevo attingere all’elemento noir tipico dello spy thriller ambientato nella Guerra Fredda, molto marcato nella storia originale, e volevo che questo aspetto fosse capovolto con l’aggiunta di musiche e colore, amalgamando il tutto con il dna della Berlino del 1989 e lo spirito della cultura pop del tempo, allontanandomi dalla combinazione classica di impermeabile e borsalino. Il graphic novel è stato molto influente per il concetto originale, ma poi mi sono chiesto come poter rendere il tutto più rock’n’roll”.

GLI AUTORI

Antony Johnston

Antony Johnston è un pluripremiato autore di fumetti, graphic novel, videogiochi e libri, tra i quali titoli come Wasteland e Daredevil. Ha anche adattato i romanzi dello scrittore di bestseller Anthony Horowitz, ha collaborato con la leggenda del fumetto Alan Moore e reinventato il personaggio della Marvel Comics Wolverine per un manga. Le sue serie sono state tradotte in tutto il mondo e opzionate per dei film. Vive e lavora in Inghilterra.

Antonyjohnston.com

Sam Hart

Sam Hart è nato in Gran Bretagna, ma vive in Brasile. Lavora con quotidiani e riviste come illustratore e storyboarder pubblicitario. Adora la fiction storica e la mitologia. Tra i fumetti da lui realizzati ci sono Starship Troopers e Judge Dredd.

Samhartgraphics.com

Dal 3 agosto in tutte le migliori librerie e fumetterie, e in vendita online.

Dati tecnici

La città più fredda – Variant cover Cinema

Brossura, 16,5 x 24 cm, 176 pp; € 15,00

ISBN: 978-88-6913-340-4

La città più fredda

Brossura, 16,5 x 24 cm, 176 pp; € 15,00

ISBN: 978-88-6913-334-3

L’inverno più freddo

Brossura, 16,5 x 24 cm, 176 pp; € 15,00

ISBN: 978-88-6913-335-0