Esce il 28 aprile Aliens: 30° anniversario

Comunicato stampa

I fan dell’universo di Alien devono segnarsi la data di venerdì 28 aprile. Due giorni dopo l’Alien Day e meno di due settimane prima del debutto nei cinema di Alien: Covenant, saldaPress porta infatti in Italia un’edizione molto speciale del graphic novel che ha dato origine all’Aliens Universe a fumetti targato Dark Horse. Stiamo parlando di ALIENS 30° ANNIVERSARIO (pagg. 200, euro 24.90), una pietra miliare dell’universo xenomorfo, che ha una genesi molto particolare e una collocazione molto importante nell’universo narrativo generato dal film di Ridley Scott.

Nel 1986, sette anni dopo Alien, il regista James Cameron decise di dare un seguito alla storia di Ellen Ripley e girò Aliens – Scontro finale. Il nuovo capitolo della saga dello xenomorfo riscosse uno straordinario successo nei cinema di tutto il mondo.

Due anni più tardi, nel 1988, l’editore statunitense Dark Horse ebbe un’intuizione: perché non creare un universo narrativo a fumetti partendo proprio dal film di Cameron? Coinvolse quindi uno sceneggiatore di grande talento – Mark Verheiden –, un disegnatore dal tratto perfettamente aderente a quel tipo di storie – Mark A. Nelson – e inaugurò proprio l’Aliens Universe a fumetti. Come? Chiedendo ai due autori di produrre il sequel ufficiale a fumetti del film di Cameron. Il graphic novel (a suo tempo pubblicato come miniserie in 6 parti) racconta infatti le vicende del caporale Hicks – sopravvissuto agli xenomorfi e orribilmente sfigurato – e Newt – ormai quasi diciottenne ma ancora in preda agli incubi legati a ciò che ha vissuto da bambina, su Acheron –, costretti ad affrontare nuovamente la minaccia aliena nel frattempo giunta sulla Terra. Il successo del fumetto fu immediato e gli albi arrivarono a vendere centinaia di migliaia di copie, tenendo così vivo nel pubblico l’amore per Aliens e i suoi personaggi.

Nel 2016, la stessa Dark Horse ha deciso di celebrare i 30 anni di Aliens – Scontro finale, ripubblicando la storia firmata da Verheiden e Nelson in un elegante volume cartonato da collezione. Si tratta appunto di ALIENS 30° ANNIVERSARIO, che saldaPress a sua volta porta in Italia in un’imperdibile edizione cartonata, perfetta per valorizzare un titolo fondamentale dell’Aliens Universe. Il titolo che ha dato origine a tutti i fumetti successivi, compresi Aliens Defiance – la miniserie che ha inaugurato il mensile Aliens disponibile in edicola e in fumetteria – e il ciclo Fire and Stone, di cui saldaPress ha appena pubblicato l’arco narrativo inaugurale, intitolato Prometheus.

L’appuntamento è quindi in tutte le librerie, fumetterie e nello shop online del sito saldapress.com a partire dal 28 aprile.

Per informazioni:

saldaPress

Via Leone Ginzburg – 42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 1725863

E-mail: ufficiostampa@saldapress.com

Sito web: www.saldapress.com