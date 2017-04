Eris edizioni a Napoli Comicon 2017: novità, anteprime, autori ospiti

Comunicato Stampa

Ecco le novità, le anteprime e gli autori ospiti che potrete trovare allo stand della Eris Edizioni a Napoli Comicon 2017 (Padiglione 2 Stand E10).

Tra le anteprime il nuovo libro di Nicolas de Crécy (ospite ufficiale del festival) Diario di un fantasma verrà presentato al nostro stand come anteprima assoluta a un mese dalla sua uscita nelle librerie (metà giugno 2017).

AUTORI OSPITI ALLO STAND

Lucia Biagi

Nicolas de Crécy , Diario di un fantasma

Alice Milani e Silvia Rocchi

Hans Rickheit (The Squirrel Machine)

Adam Tempesta

Fabio Tonetto

NOVITÀ

E così conoscerai l’universo e gli dei di Jesse Jacobs

Misdirection di Lucia Biagi

ANTEPRIME

The Squirrel Machine di Hans Rickheit in uscita a maggio 2017

Diario di un fantasma di Nicolas de Crécy in uscita a giugno 2017

EVENTI

Lunedì 1 maggio h.21 presentazione di Misdirection di Lucia Biagi alla Libreria Perditempo (Comicon Off)

Sabato 29 aprile h.19 Come cambia l’editoria a fumetti: autori diritti mercato all’UE’ -Underground Eccetera, Scugnizzo Liberato.