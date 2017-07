Equatoria: il nuovo Corto Maltese su Repubblica

Dopo Sotto il sole di mezzanotte, Juan Dìaz Canales e Rubén Pellejero sono tornati a narrare le avventure di Corto Maltese, l’avventuriero ideato da Hugo Pratt.

La nuova storia, Equatoria, arriva in Italia a puntate pubblicata come inserto su Repubblica dal 4 al 13 agosto per poi venire ristampata in volume a ottobre di quest’anno dalla Rizzoli.

L’operazione è sostanzialmente identica a quanto avvenuto in Francia, con una prima edizione su Le Figaro e quindi ristampa per la Casterman che anticipa il volume italiano di un mese circa.

Qui sotto una pagina di “antipasto” tratta dalla storia di quattro pagine Cuento Chino distribuita gratuitamente su facebook dalla Rizzoli: