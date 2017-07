Empress (Mark Millar, Stuart Immonen)

Nonostante le dichiarazioni dell’autore all’epoca di Kick Ass, il Millar World continua a essere prevalentemente un’etichetta editoriale prima ancora che un universo credibile e coeso: ogni tanto c’è qualche riferimento e citazione a precedenti mini-serie, ma nulla di paragonabile a una vera e propria continuity. Il brand, invece, riesce a essere funzionale, immediatamente riconoscibile, sincronizzato sulle frequenze di un intrattenimento puro e radicato nell’immaginario collettivo del momento.

Empress, in tal senso, potrebbe esserne il manifesto: una space opera iper-compressa che ricalca i successi di Star Wars e Saga, con una protagonista femminile, scelta tra le concubine dell’Imperatore Ming di Flash Gordon, tenace e battagliera, come piace al cinema post-femminista dell’ultimo lustro. Il facile espediente narrativo di Ship, robot teleporta, costringe i protagonisti ad affrontare, pianeta dopo pianeta, innumerevoli pericoli nello spazio di una manciata di pagine: la fuga della regina-madre dal despota marito, per garantire un futuro ai figli, non lascia un istante all’introspezione o per qualsivoglia sfumatura nelle caratterizzazioni. Quel che resta sono dialoghi essenziali e sbruffoni, cliffhanger a ogni capitolo e qualche twist un po’ forzato. Le matite di Stuart Immonen sono spettacolari e leggibili, il character

design particolarmente riuscito (soprattutto nel tratteggiare l’armonia di forza e sensualità dell’Imperatrice), le ambientazioni (che rivisitano i lavori di Syd Mead) e il mecha-design (che omaggia George Lucas e J. J. Abrams) compensano quello che Mark Millar non si è preso il tempo di raccontare.

