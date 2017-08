Emily VanCamp e il futuro di Sharon Carter

Durante la reunion del cast di Everwood, tenutasi alla TCA, l’attrice Emily VanCamp è stata interpellata circa il futuro del personaggio di Sharon Carter nel Marvel Cinematic Universe, e del suo possibile utilizzo in Avengers: Infinity War.

Non ne ho idea – ha risposto l’attrice – con la Marvel c’è questa cosa che possono chiamarti anche il giorno prima delle riprese. Non sai cosa sta accadendo con i loro film perchè c’è molta segretezza.

Per quanto riguarda invece una possibile apparizione dell’Agente 13 in serie tv quali Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., la VanCamp ha invece risposto: