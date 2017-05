Elisa2B immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata e Elisa2B con la sua illustrazione “Si ricomincia da qui.”. Buona visione.

Si ricomincia da qui

Elisa2B

Elisa Beli Borrelli (Elisa2B) è nata il 14 aprile 1994 in Italia. Si forma nelle basi del disegno al liceo artistico e attualmente sta proseguendo il suo percorso di studi all’Accademia di Belle Arti. Ha studiato fumetto in Belgio e ha pubblicato sinora in due volumi: una breve storia a fumetti, scritta da Cristina Vezzaro e presente nell’antologia Novel, edita dalla Eris Edizioni e Accademia Albertina Press, e una serie di illustrazioni per L’incontro. Scene e ricordi di vita di un sinto piemontese, di Giovanni Cena (Romolo) ed edito da Alzani Editore.