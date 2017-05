Elisa “Pocci” Pocetta immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata e Elisa “Pocci” Pocetta con la sua illustrazione “Blank Space”. Buona visione.

Blank Space

Elisa “Pocci” Pocetta

Elisa “Pocci” Pocetta nasce ad Avezzano, in provincia de L’ Aquila, nel 1990. Disegna fumetti da quando ne ha memoria, riproducendo in sconclusionate e asimmetriche vignette prima gli episodi dei cartoni preferiti, poi le prime storie proprie. Diplomata alla Scuola Internazionale di Comics, inizia poco dopo a disegnare “Hi/Lo” come webcomic. Mentre fa la colorista e la designer per videogiochi online all’estero, nel 2015 esordisce con il primo volume di “Hi/Lo” per Shockdom, a cui segue il secondo nel Dicembre 2016.