Edizioni BD presenta la miniserie “Il tocco di Mida”

Comunicato stampa

Cosa accadrebbe se il dono di trasformare in oro tutto ciò che si tocca venisse usato come arma per distruggere interi pianeti>

Il mito rivive in una nuova e affascinante versione sci-fi: con IL TOCCO DI MIDA – THE MIDAS FLESH, Edizioni BD porta in Italia la straordinaria opera realizzata dagli autori di Adventure Time.

La mini-serie, raccolta in un unico volume nell’edizione italiana, sarà disponibile in libreria e fumetteria dal 18 maggio.

Un gruppo di ribelli galattici di diverse specie – incluso un dinosauro esperto di fisica quantistica – alla ricerca di un’arma per affrontare una Federazione affamata di potere; un misterioso pianeta invisibile ai radar in cui ogni cosa, tranne un corpo umano, sono stati trasformati in oro; un potere immenso che potrebbe cambiare per sempre il destino dell’intero Universo.

La mitologia incontra la fantascienza (e gli autori di Adventure Time): è questa la sintesi de IL TOCCO DI MIDA – THE MIDAS FLESHla mini-serie realizzata da Ryan North(Adventure Time, Jughead, L’Imbattibile Squirrel Girl)accompagnato dalle matite e i vibranti colori di Shelli Paroline e Braden Lamb (Adventure Time), oggi portata al pubblico italiano grazie a Edizioni BDche ha scelto di presentarla in uno straordinario volume unico disponibile in libreria e fumetteria dal 18 maggio).

l mito di Re Mida rivive in un’affascinante re-interpretazione, in cui le conseguenze del desiderio del sovrano rischiano di compromettere la sopravvivenza di intere galassie. Cosa accadrebbe se realmente il corpo di Mida potesse trasformare in oro tutto ciò che tocca? E se questo straordinario potere venisse usato come fonte di reddito… o come arma di distruzione di massa? Oltre 200 pagine che uniscono dramma, ironia, civiltà aliene e surreali incontri sovrannaturali, in un pregiato volume cartonato con una copertina caratterizzata da una serie di impronte – dello stesso Re Mida?! – in lamina dorata.

Il libro sarà inoltre disponibile nel circuito PopStore in un’edizione speciale stampata in 500 esemplari, caratterizzata da una variant cover curata da Ryan North in persona: sua è la mano che ha scritto gli appunti dorati presenti in copertina, e dai suoi Dinosaur Comics (il webcomic che porta avanti dal 2003) viene la quarta, una striscia da cui, 5 anni prima dell’uscita, è nata l’idea de Il Tocco di Mida.

Il volume di inserisce nella nuova linea editoriale di Edizioni BD dedicata proprio alla sci-fidopo THE DISCIPLES e IL TOCCO DI MIDA – THE MIDAS FLESH, nelle prossime settimane sarà pubblicato anche PUNTO DI ROTTURA – THE TIPPING POINT (antologia di 13 storie in bilico tra fantascientifico e fantastico, realizzata da 14 visionari e pluripremiati fumettisti tra i quali Naoki Urasawa, Paul Pope, Atsushi Kaneko, John Cassaday, Bastien Vivès, Taiyo Matsumoto).

IL TOCCO DI MIDA – THE MIDAS FLESH

Disponibile dal 18 maggio in libreria e fumetteria – 25 euro – 232 pagine – colori