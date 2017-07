Editoriale Cosmo: nasce l’Universo Cosmo

È stata annunciata oggi sulla pagina Facebook dell’Editoriale Cosmo la nascita dell’Universo Cosmo, universo narrativo condiviso per i personaggi pubblicati dalla casa editrice, che esordirà a fine settembre con Caput Mundi – I mostri di Roma.

La serie, che vedrà tra i suoi protagonisti Pietro Battaglia, nasce da un’idea di Roberto Recchioni, per i testi di Michele Monteleone, Dario Sicchio, Giovanni Masi, Giulio Antonio Gualtieri e Roberto Cirincione, i disegni di Pietrantonio Bruno, Francesca Ciregia, Antonio Mlinaric, Ludovica Ceregatti, Stefano Manieri, Fabiana Mascolo, Alessio Moroni ed Elisa Di Virgilio. Le copertine saranno realizzate da Marco Mastrazzo, mentre la cura editoriale è di Giulio Antonio Gualtieri.

Caput Mundi – I mostri di Roma sarà costituita da sei volumi in formato bonellide, da 144 pagine l’uno. Questa la sinossi diffusa dalla casa editrice:

L’Urbe sta vivendo la sua notte più lunga. Non c’è ambientazione migliore per un mondo oscuro come il nostro, in cui non ci sono eroi, ma solo spietati predatori, come Pietro Battaglia. Roma è ormai diventata una città di lupi famelici, pronti a tutto per sbranare le loro prede. All’Ombra del Colosseo è in corso una sanguinosa lotta per il potere, e il potere, si sa, genera mostri…