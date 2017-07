Editoriale Cosmo annuncia la conclusione di Lazarus Ledd

La Editoriale Cosmo ha reso noto oggi sul proprio profilo Facebook l’intenzione di pubblicare Lazarus Ledd: The End, inedita storia conclusiva del personaggio ideato da Ade Capone, a venticinque anni dall’esordio della serie in edicola. Lazarus Ledd è stato uno dei più longevi bonellidi in assoluto; dopo l’interruzione della serie regolare, già alcuni anni fa la Cosmo aveva annunciato l’intenzione di concludere la saga.

L’episodio conclusivo si svilupperà nell’arco di 158 tavole e sarà presentato durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games. La sceneggiatura inedita di Ade Capone, autore prematuramente scomparso nel febbraio 2015, sarà portata a compimento da Leo Ortolani, che ha ideato il capitolo conclusivo, Giovanni Barbieri (storico collaboratore di Ade Capone), che ha completato la sceneggiatura e supervisionato la realizzazione dell’episodio, e Sara Guidi, autrice dei disegni dell’albo.