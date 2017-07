Editoriale Cosmo acquisisce l’etichetta Nona Arte

Editoriale Cosmo ha annunciato di aver acquisito, a partire dal luglio di quest’anno, il catalogo Nona Arte. L’editore ha reso noto contestualmente che Andrea Rivi, fondatore di Nona Arte, entrerà a far parte del consiglio d’amministrazione della casa editrice. Il programma dell’editore è di proseguire con la pubblicazione delle nuove storie di personaggi come Lucky Luke, Michel Vaillant e Ric Roland e di pubblicare circa 30 libri l’anno con il doppio marchio “Nona Arte” e “Cosmo Books” per il mercato delle fumetterie e delle librerie di varia.

Questo il messaggio apparso stamattina sulla pagina Facebook ufficiale dell’editore: