In edicola e fumetteria l’Annuario del Fumetto 2017

Comunicato Stampa

“Fumo di China” presenta: ANNUARIO del FUMETTO 2017 in edicola e fumetteria da martedì 9 maggio 2017

Copertina

Jack Kirby, 100 anni da Re!

(evocativa copertina di Leo Ortolani per celebrare il primo secolo dalla nascita del suo autore di culto)

Editoriale

Sfogliare sì, ma dove?

(il calo delle edicole, il successo in libreria, l’affanno nella distribuzione: il punto sul fumetto in Italia)

100 anni di Jack Kirby

Il nostro omaggio al Re dei comics, nel centenario della nascita

(la presentazione dell’artista americano “che disegnava in 3D anche quando lo faceva in 2D”)

Il Re e io!

Intervista esclusiva a Leo Ortolani, dai Fantastici Quattro a Rat-Man

(incontro con l’autore-simbolo dell’amore per Kirby, con una top 5 delle sue storie più “kirbyane”)

Diventare il Re

I primi anni di Jack Kirby

(storia appassionata degli inizi dell’autore newyorchese, l’incontro con Joe Simon e gli sviluppi)

L’era delle Meraviglie

La collaborazione con Stan Lee e la nascita degli eroi Marvel

(dietro le quinte degli anni più celebri e innovativi di Kirby, tra pressioni e scintille creative)

L’addio alla Marvel

La polemica con la Casa delle Idee e la rottura

(come andò che il Re lasciò la casa editrice fra strascichi polemici e legali per copyright e originali)

Gli anni in DC Comics

Dal Quarto Mondo a O.M.A.C., passando per Kamandi

(gli “altri” personaggi ideati da Kirby, tutt’altro che minori, e amatissimi anche se meno fortunati)

Il ritorno del Re

Kirby torna alla Marvel, ma è tutto cambiato

(il rientro nella “casa che Jack costruì”, con massima libertà creativa e senza supervisori)

L’ultimo Kirby

Gli scampoli finali di carriera del Re

(la riscoperta dei progetti meno noti, ma sempre meritevoli di attenzione e curiosità non solo per i fan)

I più “kirbyani” tra i film Marvel

L’influenza del Re nelle maggiori trasposizioni cinematografiche

(l’eredità creativa di Kirby nell’immaginario collettivo di oggi nei film e telefilm di Hollywood)

Le Pagine Gialle del Fumetto Italiano

(tutti gli indirizzi aggiornati di agenzie, associazioni, editori, fiere, scuole, fumetterie, siti…)

L’anno che verrà

(il punto della situazione editoriale italiana e internazionale nel fumetto: la nostra analisi costante)

Matite noir

Matteo Buffagni, dai supereroi a Diabolik

(incontro con il dinamico autore Marvel da qualche anno nuovo copertinista del Re del Terrore)

Presente e futuro del fumetto per ragazzi

Intervista a Stefano Gorla, per 8 anni direttore a il Giornalino

(l’esperienza nei Periodici San Paolo, le sinergie e gli investimenti ambiziosi, le sfide del fumetto oggi)

Mangaka bonelliano

Massimo Dall’Oglio, la SF dagli Umanoidi a Nathan Never

(intervista di Federico Memola su fantascienza e influenze degli stilemi d’Oriente e Occidente)

Napoleone, vent’anni dopo

Intervista a Carlo Ambrosini, sull’albergatore ginevrino e oltre

(in occasione del ventennale, le 7 storie più rappresentative e le riflessioni del suo autore)

Il noir senza tempo di Napoleone

Passato, presente e futuro del personaggio di Ambrosini

(il ritorno della prima miniserie bonelliana… divenuta serie regolare prima ancora di uscire!)

Commedie super-sexy

Intervista a Elena Mirulla, l’autrice di Super Tits

(il passaggio dalle Sexy Tales alle nuove avventure “piccanti” ideate dall’autrice genovese)

L’eterna sfida tra Marvel e DC

Come le due major hanno rilanciato il confronto nel 2016

(il panorama d’Oltreoceano con la riscossa delle Big Two fra nuove proposte e mega-eventi)

Fermento indipendente

Una panoramica sul 2016 delle autoproduzioni

(le sempre più numerose e qualificate opere indipendenti presenti nel fumetto in Italia)

Un settore in (lenta) crescita

La situazione del fumetto italiano nel 2016

(i tanti semi gettati in dodici mesi da autori e personaggi nel Bel Paese)

Da Lucky Luke in giù

I dati e gli eventi del 2016 nel mercato francese

(un’analisi e una sintesi sulla situazione transalpina, fotografata con i suoi alti e bassi)

Per un pugno di manga

Il mercato del fumetto giapponese nel 2016

(storia di un anno complicato ma sempre interessante per le Nuvolette in terra nipponica)

La riscossa DC Comics

I numeri per il 2016 del mercato a stelle e… strisce

(la fotografia dell’anno di comics “born in the USA”, tra grandi eventi e crescite rimarchevoli)

And the Oscar goes to…

FdC vota i fumetti più belli del 2016

(le “top 5” di redattori e collaboratori di Fumo di China, più le 5 migliori ristampe in assoluto)

Tutto questo e altro ancora – a soli 7 euro in edicola e in fumetteria – Spillato, in formato 24 x 33 cm, 64 pagine tutte a colori

Ora anche acquistabile via PayPal dal sito http://www.fumodichina.com (appena rinnovato, compreso l’archivio di tutta la produzione di questi 40 anni!)