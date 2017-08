In Edicola il quarto albo di Mercurio Loi: Il cuoco mascherato

Comunicato stampa

Mercurio Loi faccia a faccia con uno dei volti di Arcimboldo, il pittore del Cinquecento milanese divenuto celebre per i curiosi ritratti realizzati grazie ad accostamenti di frutta e verdura.

Con questa cover d’eccezione Manuele Fior introduce la quarta avventura di Mercurio Loi, in cui viene svelata un’altra passione del protagonista: quella per la buona cucina (e in particolare per l’abbacchio al forno e per la trippa al sugo). Un cuoco misterioso lancerà infatti una bizzarra sfida “olfattiva” a Mercurio, che si troverà ad inseguire una misteriosa donna dai lunghi capelli biondi sullo sfondo pittoresco della Roma papalina del XIX secolo… Ma chi è davvero questa donna? Perché Mercurio la incontra ogni volta che assaggia uno dei suoi piatti preferiti? E ancora: quali ingredienti segreti rendono così speciale la trippa dell’Osteria del Sole?

Così, con una trama che profuma di “madeleine”, Alessandro Bilotta accompagna i lettori attraverso le pagine del suo ultimo lavoro, Il cuoco mascherato. Disegnato da Sergio Gerasi, l’albo è in edicola e in fumetteria dal 23 agosto.

Mercurio Loi

Il cuoco mascherato

Soggetto: Alessandro Bilotta

Sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Sergio Gerasi

Copertina: Manuele Fior

Colori: Andrea Meloni