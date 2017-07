Annapurna Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Professor Marston & The Wonder Women, pellicola che racconta il dietro le quinte della creazione dell’iconico personaggio di Wonder Woman da parte del Dottor William Moulton Marston. Lo potete vedere di seguito.

La pellicola, scritta e diretta da Angela Robinson, vedrà nel cast gli attori Luke Evans, Rebecca Hall e Bella Heathcote.