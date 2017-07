Dylan Dog incontra Dampyr: il primo crossover tra gli eroi Bonelli

Comunicato stampa

In edicola il primo crossover tra gli eroi Bonelli: Dylan Dog incontra Dampyr!



Dylan Dog incontra Dampyr: nasce così il primo crossover di Sergio Bonelli Editore, ossia l’incontro tra due personaggi raccontato in una storia che prende avvio e si sviluppa su una testata ma si conclude su un’altra. Il 28 luglio sbarca in edicola Arriva il Dampyr, n. 371 di Dylan Dog e prima parte della storia che vede protagonisti l’Old Boy e Harlan Draka. L’avventura terminerà il 3 agosto con Dampyr n. 209 – L’indagatore dell’Incubo. Per celebrare questo storico evento, ogni albo avrà una doppia edizione con due copertine differenti che, se accostate, comporranno un’immagine unica. A firmare le storie, i Curatori Editoriali delle testate Roberto Recchioni (Dylan Dog), coaudiovato da Giulio Antonio Gualtieri, e Mauro Boselli (anche co-creatore insieme a Maurizio Colombo di Dampyr), i disegnatori Daniele Bigliardo e Bruno Brindisi e i copertinisti Gigi Cavenago ed Enea Riboldi.

DYLAN DOG N. 371 – ARRIVA IL DAMPYR

Dylan Dog incrocia la sua pista con quella di Harlan Draka, il Dampyr, in una Londra precipitata nel terrore dalle mortali creature agli ordini di Lodbrok, il Maestro della Notte. Nel frattempo, John Ghost torna a tessere la sua oscura, imperscrutabile trama alle spalle dell’Inquilino di Craven Road…

DAMPYR N. 209 – L’INDAGATORE DELL’INCUBO

Lodbrok, Maestro della Notte e secolare nemico di Lord Marsden, ha nascosto delle armi di distruzione di massa che potrebbero mettere in pericolo la Gran Bretagna! Solo Harlan Draka il Dampyr e Dylan Dog l’Indagatore dell’Incubo sanno dove rintracciarle. Ma Dylan ha promesso all’amata non-morta Lagertha di parlare con il Maestro prima di tentare di ucciderlo. Harlan non è dello stesso avviso. Tra i due potrebbero esserci scintille, nelle remote isole Ebridi al largo della Scozia, tanto più che si troveranno in compagnia di Groucho, Kurjak, Tesla, orrendi draghi, non-morti vichinghi e altre creature soprannaturali…

