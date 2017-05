Una coppia di giovani suicide in una scuola di danza danno il la al caso del mese per l’indagatore dell’Incubo, mentre sullo sfondo si sviluppa la linea narrativa di cui sembra custode Gigi Simeoni: il rapporto tra Dylan e Rania. Dopo le vicende narrate in Anarchia nel Regno Unito, Il sapore dell’acqua e Miseria e crudeltà, con Il passo dell’Angelo l’autore bresciano orchestra un nuovo, decisivo sviluppo verso l’instaurazione di un legame più stretto fra i due.

Mentre la trama orizzontale prosegue in maniera coerente, seppure non possa definirsi proprio originale, così come nei precedenti citati l’impianto narrativo costruito per l’episodio risulta piuttosto lacunoso. Annoveriamo tra i punti a favore della storia la buona gestione dei tempi narrativi, che vanno a comporre un racconto dal ritmo scorrevole, l’ottimo utilizzo della figura di Groucho e un uso sensato di Irma. Alla chiusura dell’albo rimane però più di un interrogativo sulla bontà dello svolgimento: i poteri della professoressa Wilson, la strumentalizzazione di Gwen, la scoperta del collegamento tra Weissman e Keller sono tutti espedienti che forzano il proseguimento della storia senza risultare plausibili, mentre alcuni dettagli, come la strana mania di Weissman, appaiono addirittura grotteschi.

Pure l’inedita ambientazione nel mondo della danza sembra alla fine dei conti un’occasione sprecata, perché si esaurisce nell’incipit e in pochi altri richiami nel corso del racconto. Simeoni risolleva una storia tutto sommato prescindibile con una buona prova ai disegni: il suo Dylan è una delle interpretazioni più immediatamente riconoscibili, e spiccano nel complesso di un lavoro ordinato alcune sequenze degne di rilievo, come quella delle pp.42-52 caratterizzata da un evocativo montaggio.

Dylan Dog #368 – Il passo dell’angelo

Gigi Simeoni

Sergio Bonelli Editore, aprile 2017

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 3,20 €