 E' disponibile il terzo volume della serie Nailbiter

Comunicato Stampa

NAILBITER: cosa si nasconde sotto Buckaroo?

È uscito per saldaPress il terzo volume della serie scritta da Joshua Williamson e disegnata da Mike Henderson

Buckaroo – la cittadina dell’Oregon celebre per un triste primato: aver dato i natali a ben sedici dei peggiori assassini seriali del pianeta – è piena di segreti su cui l’esperto di interrogatori Nicholas Finch e lo sceriffo Crane della polizia locale stanno indagando. Segreti che, una volta svelati, potrebbero compromettere la pace di molte altre città e costare la vita a migliaia di persone.

È da questo antefatto che si sviluppa il terzo volume di NAILBITER, una delle serie più interessanti degli ultimi anni. Intitolato SANGUE NELL’ACQUA (pagg. 128, euro 14.90), uscito venerdì 4 agosto, scritto come sempre da Joshua Williamson – uno degli autori più apprezzati del momento – e disegnato dal talentuoso Mike Henderson, il nuovo arco narrativo scende letteralmente nelle profondità di Buckaroo, per andare a stanare l’orrore.

Edward Charles Warren – il feroce assassino noto come Mangiaunghie – conosce la vera storia dei Macellai, ma rivelarla potrebbe costare la vita sua e di tutti quelli che gli sono cari, compresa la sua ex ragazza del liceo, che è proprio l’attuale sceriffo di Buckaroo. SANGUE NELL’ACQUA è un volume pieno di misteri, sangue e colpi di scena. Una staordinaria svolta per una serie imperdibile.

Appuntamento dal 4 agosto in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.