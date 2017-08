Disponibile il quinto volume di Revival di Seeley-Norton

Comunicato Stampa

Le acque oscure e profonde di REVIVAL . Venerdì 11 agosto esce il quinto volume della serie creata da Tim Seeley e Mike Norton

I morti sono tornati in vita. Hanno ripreso il loro posto in società e non hanno alcuna intenzione di morire di nuovo. Anzi, molti di loro sembrano avere pessime intenzioni. Nel frattempo, misteriose presenze luminose si aggirano per i boschi, anche gli animali sembrano avere la capacità di risorgere e il piccolo paese di Wausau è preso d’assedio da fanatici religiosi e milionari che sperano di ottenere la vita eterna.

Sono questi gli elementi essenziali che rendono REVIVAL una serie di culto. saldaPress porta in libreria e in fumetteria il quinto volume della serie, intitolato IN ACQUE OSCURE (pagg. 144, euro 14.90).

La lunga catena di misteri che, a partire dal “Giorno della Resurrezione”, ha sprofondato la pacifica cittadina di Wausau nel terrore potrebbe finalmente trovare una spiegazione almeno parziale. Ma un’altra serie di enigmi, invece, sembrano infittirsi. Chi è, ad esempio, il risorto assassino che si aggira per i boschi? Cos’è l’agente contaminante che sembra essere presente nelle acque della città? Ma il pericolo non proviene solo dalla dimensione soprannaturale. Il pericolo, nelle strade di Wausau, immersa in una surreale atmosfera di isolamento e assedio, sembra essere ovunque. E sempre più vicino a chi, malgrado tutto, cerca di mantenere l’ordine e un contatto con la realtà.

Lo sceneggiatore Tim Seeley e il disegnatore Mike Norton continuano a intrecciare plot e sub-plot di REVIVAL con una maestra straordinaria. I tasselli iniziano a trovare una sistemazione, l’orrore inizia ad avere un nome.

Appuntamento in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.