Disponibile il secondo volume di Bitch Planet

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita del secondo volume della serie creata da Kelly Sue DeConnick e Valentine DeLandro: Bitch Planet!

Sul pianeta prigione comunemente noto come Bitch Planet fervono i lavori per la costruzione di un’arena per giochi destinati a sollazzare le annoiate popolazioni della Terra, mentre una sommossa sotterranea cerca sfogo e un uomo con un segreto inconfessabile potrebbe fornire l’attesa scintilla per una rivolta che da troppo tempo arde sotto le ceneri di un regime iperconsumistico e maschilista.

Kelly Sue DeConnick (1970) è una scrittrice e sceneggiatrice statunitense. Ha lavorato per le maggiori case editrici di comics americane, tra cui Marvel, DC, Dark Horse e IDW. Per la Image crea le serie Bitch Planet e Pretty Deadly, entrambe pubblicate in Italia dalla casa editrice BAO Publishing. Pretty Deadly, creata in coppia con la disegnatrice Emma Rios, le vale una nomination agli Eisner Awards nel 2014 nella categoria “Best Writer”.

Valentine de Landro è un illustratore, designer e fumettista canadese. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Marvel Comics, DC Comics, IDW, Valiant, e Dark Horse Comics. Deve la sua fama soprattutto a 4 e a X-Factor, serie pubblicate per la Casa editrice Marvel Comics. Insieme a Kelly Sue DeConnick è il creatore della serie Bitch Planet, inizialmente pubblicata dalla Milkfed Criminal Masterminds (etichetta indipendente creata proprio da Kelly Sue DeConnick insieme a Matt Fraction) e in Italia per i tipi della Casa editrice BAO Publishing.