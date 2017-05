E’ disponibile The Shadow Planet dei Blasteroids Bros

Comunicato Stampa

Horror e retro-fantascienza con THE SHADOW PLANET. Venerdì 26 maggio esce per saldaPress l’ultimo progetto dell’etichetta indipendente Radium

Il quarto progetto dell’etichetta indipendente Radium – dopo i successi di Rim City, Quebrada – Seconda caduta e Zeroi – si presentava con una frase di lancio molto ambiziosa: ‘I Fratelli Blasteroid presentano: il più terrificante horror di retro-fantascienza mai realizzato a fumetti!’.

Dopo l’anteprima al Comicon di Napoli e le prime recensioni si può dire che quella frase rispecchiasse semplicemente la verità. THE SHADOW PLANET è uno straordinario e riuscitissimo omaggio alla retro sci-fi e i Blasteroid Bros hanno fatto un lavoro impeccabile. Il volume esce finalmente venerdì 26 maggio per saldaPress – partner editoriale di Radium – e promette di far parlare molto di sé, in attesa che vengano svelati i dettagli dell’annunciata produzione di un film ispirato proprio al fumetto.

THE SHADOW PLANET – disponibile in edizione brossurata e in una doppia edizione cartonata – parte da un innesco narrativo tanto classico quanto avvincente: l’astronave Vidar del Comando Stellare riceve un debole segnale di SOS proveniente da un pianeta disabitato. Il comandante Jenna Scott a quel punto decide di sbarcare con una pattuglia e trova i resti di una precedente spedizione scientifica, misteriosamente scomparsa. Come sanno benissimo tutti gli appassionati di sci-fi – e coloro che amano ad esempio la saga di Alien ­– quel segnale è solo l’inizio di un incubo: qualcuno o qualcosa attende la pattuglia, pronto a uccidere e a seminare il panico. La missione di salvataggio si tramuta in una terrificante lotta per la sopravvivenza che svelerà lo sconvolgente segreto di THE SHADOW PLANET.

THE SHADOW PLANET è film a fumetti (a colori), per rivivere il brivido dell’orrore cosmico creato da H.P. Lovecraft in un’ambientazione di retro-fantascienza alla maniera di un classico come Il pianeta proibito. A firmarlo sono appunto i Blasteroid Bros, il collettivo creativo formato dallo sceneggiatore Giovanni “James” Barbieri, dal disegnatore Gianluca “Johnny” Pagliarani e dal colorista Alan “Junior” D’Amico. Il graphic novel è disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com in ben tre versioni: brossurato da 96 pagine al prezzo di 12.90 euro, cartonato da 128 pagine contenente sketch e materiali speciali a 19.90 euro e cartonato deluxe da 144 pagine con altri materiali speciali, astuccio, in tiratura limitata e firme degli autori a 29.90.

Appuntamento venerdì 26 maggio con un incubo proveniente da un’altra epoca e dallo Spazio più remoto.