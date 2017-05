E’ disponibile The Private Eye di Brian K. Vaughan e Marcos Martin

Comunicato Stampa

In un mondo nel quale la privacy è stata abolita per legge, una detective story distopica ed estrema, raccontata con maestria assoluta dall’uomo che ha creato Saga, Brian K. Vaughan, coadiuvato ai disegni dall’inventiva del maestro spagnolo Marcos Martin.

“The Private Eye offre le emozioni pulp dei migliori fumetti di un tempo – identità segrete, investigatori privati e un cattivo munito di razzo – ma getta anche uno sguardo serio sulla paura comune che i nostri piccoli segreti e misfatti digitali un giorno ci rovineranno.” – SLATE MAGAZINE

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita del nuovo lavoro di Brian K.Vaughan, illustrato da Marcos Martin e Muntsa Vicente: The Private Eye.

In una Los Angeles futuribile, dove la privacy dell’individuo è tornata di capitale importanza in seguito a una tragica fuga di dati planetaria, un paparazzo senza licenza indaga su un delitto inspiegabile. Brian K. Vaughan crea una storia dolorosamente attuale, ma in un contesto hard boiled, e Marcos Martin e Muntsa Vicente la illustrano con immaginifica maestria.

Un volume cartonato, di grande formato, orizzontale, arricchito da un dietro le quinte ricco di dettagli inediti, The Private Eye è una riflessione acuta su ciò che facciamo quando crediamo che nessuno ci guardi, e sul prezzo altissimo di certi segreti.

The Private Eye è disponibile in libreria dall’11 maggio 2017