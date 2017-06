Disponibile il numero 47 di The Walking Dead

Comunicato stampa

L’impatto dei Sussurratori sulla vita delle comunità di sopravvissuti è stato devastante. Alpha ha stabilito col sangue un nuovo confine e ora è inevitabile che gli uomini e le donne di Alexandria desiderino vendicarsi. Quel desiderio di vendetta, però, rischia di rendere ancora più esplosiva la situazione.

È da queste premesse che parte il numero 47 dell’edizione bimestrale di THE WALKING DEAD, intitolato ALLO SCOPERTO e disponibile in edicola e in fumetteria a partire da venerdì 23 giugno. Premesse esplicitate da Eugene, che vuole sfruttare la presenza diLydia a vantaggio della propria comunità. È una buona idea? Forse no, ma tutti gli abitanti di Alexandria individuano nella figlia di Alpha un nemico. Carl e Andrea sono consapevoli che la situazione è sul punto di precipitare. È il momento di agire, chiedendo aiuto a chiunque sia disposto a fornirlo. Ed è il momento di agire per preservare la leadership di Rick da tutte le minacce interne, dettate dalla rabbia e dalla sete di vendetta.

Appuntamento a partire dal 23 giugno in edicola, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.