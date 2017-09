E’ disponibile Aiuto! Fratelli di Isaak Friedl e Yi Yang

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Aiuto! Fratelli, il graphic novel di Isaak Friedl e Yi Yang che torna a narrare le vicende dei protagonisti del loro primo libro Aiuto! e indaga da diversi punti di vista il rapporto conflittuale tra uomo e natura.

Se il primo volume di questa storia era quasi interamente raccontato dal punto di vista degli animali, questo è raccontato da quello degli umani, ma alla fine della lettura vi interrogherete sul corretto uso della parola “animali”.

Isaak Friedl, autore di testi e schizzi a matita, e Yi Yang, giovanissima artista cinese che completa e colora le tavole, confezionano una storia profonda e disturbante, allo stesso tempo tenera e feroce.

Aiuto! Fratelli è disponibile in libreria dal 31 agosto 2017.

Gli autori

Isaak Friedl, classe ‘90, nel 2013 vince il premio Boscarato come “autore rivelazione” con il suo primo graphic novel Sottobosco (Tunué). Nel 2016 co-sceneggia il suo primo albo per la collana Le Storie della Sergio Bonelli Editore, e una mini di Dylan Dog, contenuta nel volume Diary. Sempre nel 2016, insieme a Yi Yang, pubblica Aiuto! (BAO Publishing) e Sasso il pittore, un libro illustrato per il mercato cinese, di cui hanno curato anche il logo della collana. Nel 2017 ha pubblicato Gregorio il bambino cattivo (Comic Art Store), Aiuto! Fratelli (BAO Publishing) e La Tana di Zodor (Tunué). Attualmente è al lavoro sulla sua prima serie come creator owned, in uscita nel 2018, mentre insieme a Yi Yang continua la sua avventura nel mercato dell’infanzia cinese.

Yi Yang, classe ’94, ha una grande passione per Kon Satoshi e per il cibo… tranne la rucola! Si è trasferita in Italia nel 2013 dove vive e lavora. Nel 2016 è stata selezionata per l’Illustrators Exibition del Bologna Children’s Book Fair e ha pubblicato Aiuto! (BAO Publishing), illustrato A colorful day (TianTian Publishing) e Sasso il pittore, sempre per il mercato cinese. Collabora con svariate riviste e case editrici tra cui: ChunFengWenYi e Holding Limited. Attualmente è al lavoro su due nuovi libri illustrati in uscita nel 2018.