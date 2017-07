Disenchantment: nuova serie animata Matt Groening su Netflix nel 2018

Netflix ha annunciato di avere ordinato 20 episodi per Disenchantment, la nuova serie animata di Matt Groening (The Simpsons) da tempo in lavorazione, per un debutto fissato sul canale streaming nel 2018, con i venti episodi trasmessi in due stagioni composte da dieci episodi ciascuna. Lo riporta Deadline.

Ambientata nel regno medioevale di Dreamland, la serie seguirà le disavventure della giovane principessa Bean, del suo compagno elfo che si chiama appunto Elfo e del suo demone personale Luci. Lungo la strada, il trio incontrerà orchi, spiriti, troll e molti umani stupidi.

Disenchantment è prodotta da ULULU Company per Netflix, con Groening e Josh Weinstein (The Simpsons, Futurama) nel ruolo di produttori esecutivi. L’animazione è stata realizzata da Rough Draft Studios (Futurama).