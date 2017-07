Diabolik ritorna al n. 1

Comunicato stampa

Dopo l’uscita della graphic novel Escobar – El Patron continua la collaborazione tra Astorina e Mondadori per il prestigioso marchio Oscar INK. Dal 4 luglio sarà disponibile in libreria e fumetteria una preziosa riedizione de Il Re del Terrore: il Remake, appassionante rivisitazione del 2002 del mitico primo numero di Diabolik che nel 1962 rivoluzionò la storia del fumetto italiano lanciando uno dei personaggi più amati di sempre.

Quando Angela Giussani scrisse il primo episodio di Diabolik, in un cucinotto della Casa Editrice Astoria trasformato in redazione Astorina, non immaginava certo che il suo personaggio avrebbe superato i cinquant’anni di vita, e con successo. Successo che aveva avuto origine proprio da quel primo titolo, Il re del terrore, e dallo scandalo che aveva creato nei benpensanti. Mai prima d’allora si era visto un personaggio dei fumetti cattivo e vincente, mai prima d’allora era apparso in edicola un albo tascabile, di facile lettura, rivolto a un pubblico adulto.

Nel 2002, quarant’anni dopo, lo scandalo era dimenticato, sostituito dall’apprezzamento per quella scelta provocatoria e dalla curiosità verso un personaggio ormai entrato nell’immaginario collettivo degli italiani. Così, per celebrare il quarantennale, venne affidato a due autori di fama, Alfredo Castelli e Giuseppe Palumbo, il compito di rivisitare quel primo episodio e dargli una veste attuale nei testi e nei disegni, affinché uscisse dalle teche dei collezionisti per trovare nuova vitalità. Nacque la prima edizione de Il Re del Terrore: il Remake: un volume di pregio, in tiratura limitata, praticamente riservato ai più accaniti fan di Diabolik. Rispetto a quella prima edizione sono poi stati aggiunti un prologo e un epilogo ambientati “oggi”, illustrati da Sergio e Paolo Zaniboni, e aggiornata la “filologica” postfazione di Alfredo Castelli in coda all’albo.

Oggi Mondadori/Oscar Ink ripropone il risultato di quell’operazione remake in una nuova versione elegante.

IL RE DEL TERRORE: IL REMAKE

Oscar INK

Soggetto di Angela Giussani

Sceneggiatura di Alfredo Castelli

Introduzione di Carlo Lucarelli

Disegni di Giuseppe Palumbo

Disegni per Prologo e Epilogo di Sergio e Paolo Zaniboni

Pagine: 168 in bianco e nero

Formato: 19,5×26 cm

Prezzo: € 18,00