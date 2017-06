Diabolik anno LVI #5 – Furto invisibile (Ferraresi, Faraci, Facciolo)

In un fumetto con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, essere capaci di forzare i delicati equilibri tra i personaggi è spesso la chiave per regalare ai lettori delle sorprese e soprattutto delle ottime storie. E’ il caso dell’inedito di maggio, sceneggiato da Tito Faraci a partire da un soggetto condiviso con Licia Ferraresi.

Non è la prima volta che Diabolik e Ginko si trovano a dover collaborare, ma nella fattispecie le circostanze che avvicinano i due rivali sono molto singolari. La bontà dell’impianto è misurabile dalla difficoltà del lettore nel cogliere le motivazioni degli antagonisti, il cui disegno rimane oscuro per lunga parte dell’albo. Tecnicamente, Faraci utilizza al minimo l’analessi e si concentra sulla narrazione in tempo reale, serrata, ricca di cambiamenti in corsa nei piani e scelte azzardate dei protagonisti, perfino nel finale.

Ai disegni ritroviamo dopo il numero di febbraio il decano della serie Enzo Facciolo, che offre una prova soddisfacente, con un appunto all’incostanza delle fisionomie dei comprimari. Impossibile infine non citare il lavoro di Matteo Buffagni: l’arista emiliano va oltre i suoi già elevati standard e regala una copertina che, per tecnica, composizione e capacità di coinvolgimento si colloca tra le sue migliori.

Abbiamo parlato di

Diabolik anno LVI #5 – Furto invisibile

Licia Ferraresi, Tito Faraci, Enzo Facciolo

Astorina, maggio 2017

130 pagine, brossurato, bianco e nero – 2,50 €

ISSN: 977112404500070005