Diabolik contro il calcioscommesse

Comunicato stampa

Dal 1° settembre, per “celebrare” da par suo l’inizio del campionato, il Re del Terrore arriva in edicola con l’albo Diabolik entra in gioco disegnato da Giuseppe Di Bernardo, con copertina di Matteo Buffagni, sceneggiato da Enrico Lotti e Alessandro Mainardi su un soggetto di Mario Gomboli e Andrea Pasini.

Diabolik pratica molti sport ma non, ovviamente, quelli di squadra. In particolare non gioca a calcio, né è interessato ai risultati delle partite.

A meno che… a meno che non ci sia da fare un colpo. Che il giro delle calcioscommesse, e in particolare di quelle illegali, comporti movimenti di grossi capitali è cosa nota anche a lui, e finalmente il Re del Terrore ha trovato modo di approfittarne. Si inserirà nell’ambiente, si guadagnerà la fiducia dei broker dimostrando di essere capace di truccare gli incontri e infine…

In realtà la diabolika redazione era stata più volte sollecitata dai lettori a trattare il tema ma incredibilmente nessuno, proprio nessuno, tra gli sceneggiatori dello staff capisce nulla di calcio. E anche tra i disegnatori è conoscenza poco diffusa. Allora per i testi ci si è rivolti a due professionisti new entry, Enrico Lotti e Alessandro Mainardi, e si è trovato in Giuseppe di Bernardo uno dei pochi disegnatori che frequentasse gli stadi. Il risultato è un episodio ricco di particolari “tecnici” che faranno felici i tifosi, ma inseriti in una trama decisamente diabolika.

Altre uscite nel mese di settembre

KILLER PER CASO

Ristampa n. 675 in edicola dal 10 settembre 2017

Anno XLII (2003) n. 5

Un misterioso personaggio torna dal passato e cerca di rintracciare Diabolik: ha qualcosa da chiedergli, ma stringere un patto con il Re del Terrore è difficile e pericoloso. Soprattutto quando l’ispettore Ginko sente puzza di bruciato, e comincia a indagare.

Soggetto: M. Cortini – Sceneggiatura: P. Martinelli – Disegni: S. Zaniboni e G. Montorio – Copertina: S. e P. Zaniboni

DUE KILLERS PER DIABOLIK

Serie Swiisss n. 280 in edicola dal 20 settembre 2017

Anno XIII (1974), n. 26

Basterà sostituirsi a Sergio Durban per rubare mezzo miliardo a rischio zero. Ma è proprio così? Diabolik non può ancora immaginare fin dove possa spingersi la malefica moglie di Durban…

Testi di A. e L. Giussani – Disegni: F. Bozzoli – F. Paludetti