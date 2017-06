Descender vol. 3: Singolarità (Lemire, Nguyen)

test

La fantascienza tecnologica si fonda sulle solide basi costruite da autori come Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Charles Sheffield. In particolare quest’ultimo, con il ciclo dello Heritage Universe, sembra il nume tutelare di Jeff Lemire e Dustin Nguyen sulle pagine di Descender, che condivide parzialmente il soggetto con il ciclo dello scrittore britannico.

Dopo aver introdotto i giganteschi robot e i primi misteri a essi legati nei volumi precedenti, nel terzo della serie lo sceneggiatore si concentra in ciascun capitolo su un personaggio differente e ne ricostruisce la storia attraverso un lungo flashback che, con salti opportuni, ricompone, come pezzi di un puzzle, i punti salienti della vita di ciascuno di loro. Un esercizio narrativo che non risulta fine a se stesso, ma ha il pregio di approfondire i personaggi fornendo al lettore nuovi elementi per valutare le loro caratterizzazioni.



Dal punto di vista grafico non c’è altro da aggiungere rispetto a quanto rilevato in occasione dei volumi 1 e 2 della collana. Unica osservazione è sul sempre ottimo utilizzo da parte di Nguyen delle splash page e della sua capacità di rappresentare in maniera efficace i personaggi.

Abbiamo parlato di:

Descender vol. 3 – Singolarità

di Jeff Lemire, Dustin Nguyen

Traduzione di Leonardo Favia

Bao Publishing, gennaio 2017

120 pagine, cartonato, colore – 17,00 €

ISBN: 9788865438138